﻿ В Яндексе появилась "дата смерти" Порошенко, Mixnews.lv

В Яндексе появилась "дата смерти" Порошенко (2)

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В мире | 14 декабря 2018 года, 15:41

В поисковой системе "Яндекс" появилась "дата смерти" президента Украины Петра Порошенко. При введении имени украинского лидера в строку запроса первая страница поиска демонстрировала информационный блок из "Википедии", в котором оказались не только реальные биографические данные Порошенко, но и упоминание о кончине президента в возрасте 53 лет.

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"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи.

При этом на самой странице Порошенко в "Википедии" такая информация отсутствовала.

Пользователи Сети предположили, что ошибка могла возникнуть из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменения данных.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Петро Порошенко

Комментарии 2
Лёлик2 часа назад
Слушайте , померла , так померла ...
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....5 минут назад
Эх, если бы мечта сбылась,
Какая жизнь тогда бы началась... :)))
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