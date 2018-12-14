﻿ В Яндексе появилась "дата смерти" Порошенко, Mixnews.lv

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В поисковой системе "Яндекс" появилась "дата смерти" президента Украины Петра Порошенко. При введении имени украинского лидера в строку запроса первая страница поиска демонстрировала информационный блок из "Википедии", в котором оказались не только реальные биографические данные Порошенко, но и упоминание о кончине президента в возрасте 53 лет.

"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи.

При этом на самой странице Порошенко в "Википедии" такая информация отсутствовала.

Пользователи Сети предположили, что ошибка могла возникнуть из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменения данных.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Петро Порошенко