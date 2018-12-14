﻿ Twitter: Меланья надела парик или Трамп заставил перекраситься?, Mixnews.lv

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Пользователи Сети активно обсуждают новую прическу жены Дональда Трампа Меланьи.

Первая леди США появилась в программе Fox News с новым цветом волос. В соцсетях ее образ восприняли неоднозначно.

Многие начали искать возможную причину окрашивания. Пользователь @hazydav предположил, что президент заставил супругу перекраситься, чтобы она стала больше походить на его дочь Иванку.

Другие считают, что жена американского лидера вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниэлс, подававшей в суд на Трампа

Кроме того, пользователи соцсетей начали подшучивать над новой прической первой леди. Одни верят, что Меланья Трамп надела парик, другие посчитали, что она случайно использовала средство своего мужа для окрашивания волос.

Источник: РИА Новости