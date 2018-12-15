﻿ Забастовка школ в Литве: учителя поселились в министерстве, Mixnews.lv

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Масштабные акции протеста в Литве, связанные с требованиями школьных учителей, привели к отставке трех министров. Забастовки проходят примерно в 15% школ.

18 учителей поселились в здании министерства образования. Политики говорят о кризисе, винят друг друга и связывают происходящее с влиянием Кремля.

Cейчас бастуют 150 школ: они не ведут уроки, а дети вместо учебы смотрят фильмы. В знак протеста 18 учителей вторую неделю живут в здании Министерства образования и науки.

С собой учителя принесли спальные мешки, матрацы, чайники, посуду и продукты. Тут они спят и едят, тут же - на компьютере - проверяют домашние работы своих учеников, и тут же встречаются с министрами и депутатами. Уходить не собираются до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности.

Учителя хотят пересмотреть систему оплаты труда и добиться повышения зарплат на 20%. Для этого нужно дополнительно 150 млн евро. В министерстве образования говорят, что зарплаты растут и без забастовок. В 2018 году учителя в среднем получали по 727 евро в месяц, в 2017-м - по 650 евро, в 2016-м - по 623 евро.

Учителя, со своей стороны, говорят, что средняя зарплата не отражает реальную ситуацию. Доход зависит от квалификации, загруженности и многих других факторов. Поэтому в итоге получается, что некоторые получают меньше среднего, а некоторые - больше.

Кризис в системе образования быстро перерос в политическую проблему. Литовские политики разделились на тех, кто поддерживает учителей, и тех, кто их критикует. Лидер оппозиционного Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Витаутас Ландсбергис не только критиковал оплату труда учителей, но и предлагал отправить в отставку министра образования Юргиту Петраускене.

Экс-министр утверждала, что учителями манипулируют.

"Манипулируют фейковыми новостями, подстрекают. Мы ездим по школам и видим, что приближаются муниципальные выборы, учителями манипулируют, их уговаривают начать забастовку", - цитирует Петраускене портал DELFI.

Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, в свою очередь, заявил, что учителями "выдвинуты необоснованные, невыполнимые требования, их никто не выполнит". 300 млн евро необходимы для удовлетворения всех требований учителей (например, сокращение числа детей в классе), из них 150 миллионов - на повышение зарплат.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что правительство продвигает реформы бульдозерными методами.

"Я считаю, что это кризис отношений правящего большинства с обществом", - заявила глава государства.

Через месяц после начала забастовки премьер-министр Саулюс Сквернялис отправил в отставку трех министров, включая министра образования Юргиту Петраускене, а также министра охраны окружающей среды Кястутиа Навицкаса и министра культуры Лиану Руоките-Йонссон.

По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, "решение было принято не из-за протестов, а из-за желания осуществлять планы правительства". По его словам, правительство проводит реформы, и некоторые реформируемые сферы оказались под давлением - например, образование.

Через неделю после отставки министров премьер-министр заявил, что обратился в спецслужбы в связи с "процессами в стране".

"Мы видим, что сейчас происходит, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить", - добавил премьер. Политик имел в виду информацию о возможной причастности Москвы к раздуванию массовых протестов во Франции через соцсети и подконтрольные СМИ.

В результате премьер-министр Литвы обвинил консерваторов, поддерживающих учителей, в возможных связях с Кремлем. Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что в заявлении Сквернялиса говорится об угрозе национальной безопасности.

Президент Литвы Даля Грибаускайте (не состоит в политической партии) заявила, что "нет никаких справок, никакой информации разведывательных организаций о том, что российские спецслужбы с консерваторами участвуют в организации забастовки или в чем-либо еще".

Комментируя связь между школьными протестами, национальной безопасностью и заявлениями премьер-министра, его пресс-секретарь Томас Бержинскас ответил Русской службе Би-би-си следующее: "Протесты никогда не рассматривались как угроза национальной безопасности [...] Основная цель - убедиться в том, что протестующие в безопасности, а также предотвратить вмешательство третьих сторон".

Исполняющий обязанности министра образования и науки Рокас Масюлис считает, что 95% проблем можно решить простым общением.

"Большинство кризисов возникают из-за человеческого недопонимания. У нас тут хорошие люди, которые просто очень устали", - сказал чиновник Русской службе BBC.

В итоге поправки, упрощающие систему оплаты труда учителей, пришли в парламент из президентской канцелярии. Парламент одобрил их в срочном порядке. В министерстве образования объяснили: система оплаты станет проще, однако зарплаты от этого выше не станут.

Учителя решили продолжить забастовку.