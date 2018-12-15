﻿ США назвали стоимость расследования "российского вмешательства", Mixnews.lv

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Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода, с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллиона долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.

Таким образом, всегда на расследование потрачено около 25 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей).

В ходе этого периода непосредственно офис Мюллера потратил около 4,6 миллиона долларов, в то время как другие департаменты Минюста США, содействующие расследованию, потратили 3,9 миллиона долларов.

Ранее Минюст публиковал отчеты, в которых указывалось, что с мая по сентябрь 2017 года потрачено 6,7 миллиона долларов, а с октября по март 2018 года - 10 миллионов долларов.

На настоящий момент Мюллер предъявил обвинения 33 лицам и трем компаниям в рамках проводимого расследования.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

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