﻿ В Лиссабоне при сходе трамвая с рельсов пострадали 28 человек, Mixnews.lv

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По меньшей мере 28 человек, среди которых два ребенка, пострадали в пятницу вечером из-за схода трамвая с рельсов в Лиссабоне, сообщает местное издание Publico.

По данным газеты, ДТП произошло около 18.00 по местному времени в столичном районе Лапа.

Трамвай сошел с рельсов во время поворота после неудачного торможения и перевернулся, сообщает издание со ссылкой на слова очевидцев инцидента. Прохожие помогли вытащить из трамвая двух детей, которые оказались гражданами Великобритании.

На место происшествия прибыло более 50 спасателей и пожарных. По их словам, никто из пассажиров не получил серьезных травм, все пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.

Фото: pixabay.com