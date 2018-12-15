﻿ В Лиссабоне при сходе трамвая с рельсов пострадали 28 человек, Mixnews.lv

В Лиссабоне при сходе трамвая с рельсов пострадали 28 человек
В мире | 15 декабря 2018 года, 11:07
По меньшей мере 28 человек, среди которых два ребенка, пострадали в пятницу вечером из-за схода трамвая с рельсов в Лиссабоне, сообщает местное издание Publico.
По данным газеты, ДТП произошло около 18.00 по местному времени в столичном районе Лапа.
Трамвай сошел с рельсов во время поворота после неудачного торможения и перевернулся, сообщает издание со ссылкой на слова очевидцев инцидента. Прохожие помогли вытащить из трамвая двух детей, которые оказались гражданами Великобритании.
На место происшествия прибыло более 50 спасателей и пожарных. По их словам, никто из пассажиров не получил серьезных травм, все пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.
Фото: pixabay.com
Источник: РИА Новости