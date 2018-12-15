﻿ В Париже начались столкновения "желтых жилетов" и полиции, Mixnews.lv

В мире |

На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста "желтых жилетов" и полиции, передает корреспондент РИА Новости.

На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.

Ранее полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ. Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября.

Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.