﻿ В Париже начались столкновения "желтых жилетов" и полиции, Mixnews.lv

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В Париже начались столкновения "желтых жилетов" и полиции (3)

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В мире | 15 декабря 2018 года, 13:27

На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста "желтых жилетов" и полиции, передает корреспондент РИА Новости.

На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.

Ранее полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ. Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября.

Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Евлампий 57 минут назад
Возмутительно, просто возмутительно!!! И Франция считает ещё себя демократическим государством!!Да, режим Макарона держится только на страхе, резиновых пулях, крови и слезоточивом газе!!!!
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Во мля !38 минут назад
Европа гниет,а эти там "развлекаются". Ну и ну.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 34 минуты назад
Вот что бывает, когда государство хочет поднять цены на бензин;)...
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