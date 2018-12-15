﻿ На Украине разбился истребитель Су-27; пилот погиб, Mixnews.lv

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В Житомирской области разбился самолет ВВС Украины Су-27, сообщает украинский Генштаб.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени (одинаково с латвийским временем - прим.Mixnews), когда самолет, выполнявший плановый полет, заходил на посадку.

"Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Это уже вторая авиакатастрофа в украинских ВВС за последнее время. В октябре в Винницкой области разбился Су-27УБ, выполнявший полет в рамках совместных с НАТО учений "Чистое небо — 2018".

Тогда погибли оба находившихся на борту пилота — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и подполковник воздушных сил Нацгвардии США Сет Неринг.

Следствие заявляло, что рассматривает четыре версии — человеческий фактор, техническая неисправность, возможная заправка самолета некачественным топливом и погодные условия.

О результатах расследования пока не сообщалось.

Фото: ru.wikipedia.org