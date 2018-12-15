﻿ На Украине разбился истребитель Су-27; пилот погиб, Mixnews.lv

На Украине разбился истребитель Су-27; пилот погиб (30)

фото

В мире | 15 декабря 2018 года, 16:32

В Житомирской области разбился самолет ВВС Украины Су-27, сообщает украинский Генштаб.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени (одинаково с латвийским временем - прим.Mixnews), когда самолет, выполнявший плановый полет, заходил на посадку.

"Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

Это уже вторая авиакатастрофа в украинских ВВС за последнее время. В октябре в Винницкой области разбился Су-27УБ, выполнявший полет в рамках совместных с НАТО учений "Чистое небо — 2018".

Тогда погибли оба находившихся на борту пилота — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и подполковник воздушных сил Нацгвардии США Сет Неринг.

Следствие заявляло, что рассматривает четыре версии — человеческий фактор, техническая неисправность, возможная заправка самолета некачественным топливом и погодные условия.

О результатах расследования пока не сообщалось.

Фото: ru.wikipedia.org

Источник: РИА Новости
Комментарии 30
Рихтер1 час назад
Сцаня,иди убейся об стенку!Покажи путь героя!!!
4
Ответить
Рихтер1 час назад
Сцаня,ты дурак?Если у пилота техника говно или руки кривые,то причем здесь кто либо?Скорее это твоя вина,что не лег под падающего летчика и не спас!
1
Ответить
Мститель1 час назад
Тоже станут героями при плановых полётах (как вы написали про героя чуть повыше).
1
Ответить