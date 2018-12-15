﻿ Манифестации в Париже собрали уже более 2 000 человек, Mixnews.lv

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Манифестации в Париже уже собрали 2,2 тыс. участников. Об этом в субботу сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции.

По информации Agence France-Presse, ко второй половине дня число задержанных в столице составило 95 человек, из которых 63 помещены под стражу, что значительно меньше по сравнению со статистикой прошлой субботы. Тогда к этому времени уже было задержано около 600 человек. Как сообщает телеканал BFM, оставшихся на Елисейских полях манифестантов полиция пытается разогнать слезоточивым газом.

По данным МВД, число участников протестов во всей Франции на 14:50 по местному времени (15:50 по латвийскому времени - прим. Mixnews) составило 33,5 тыс. человек, тогда как неделю назад эта цифра равнялась 77 тыс. к этому же часу.

Журналисты, работающие на месте событий, подчеркивают, что протесты в стране идут на спад. Такой же точки зрения придерживается и бывший президент Франции Франсуа Олланд. "Я думаю, движение "желтые жилеты" находится в заключительной стадии", - цитирует его агентство.

Как передает телеканал BFM, в других городах, таких как Бордо и Марсель, манифестации проходят спокойно, в отличие от прошлой субботы.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.