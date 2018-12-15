﻿ Более 4 000 человек принимают участие в протестах в Бордо, Mixnews.lv

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По меньшей мере 4,5 тыс. человек принимают участие в манифестациях "желтых жилетов" во французском городе Бордо (юго-запад страны). Об этом в субботу сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что, несмотря на мирный характер акции, правоохранительным органам все же пришлось задержать 14 человек, которые вступили в противостояние с полицией. Также сообщается, что стражам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ.

По данным агентства, после беспорядков в городе 8 декабря, в эту субботу в целях безопасности пришлось мобилизовать 600 полицейских и жандармов, а также два бронетранспортера.

По сообщениям радиостанции West France, слезоточивый газ пришлось применить и полиции в городе Нант (запад страны), где протесты собрали более 1 тыс. человек.

В то же время около 1,2 тыс. человек в желтых жилетах вышли на улицы города Брест (атлантическое побережье). Отмечается, что люди в этом городе начали собираться в 13:30 по местному времени(14:30 по латвийскому времени) на площади Страсбург, где молчанием почтили память жертв нападения на страсбургской рождественской ярмарке, а также погибших в результате манифестаций товарищей. После этого толпа двинулась в центр города.

Как подчеркивает радиостанция, манифестация проходит в мирном ключе.

По последним данным, в Париже, где проходит самая многочисленная манифестация, число задержанных увеличилось до 120 человек, 86 из которых помещены под стражу.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.