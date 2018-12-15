﻿ Порошенко объявил о создании "украинской автокефальной церкви", Mixnews.lv

В мире |

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании "украинской автокефальной церкви".

Ранее "объединительный собор" в Киеве избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в "соборе".

"Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви", - заявил Порошенко, его выступление транслирует телеканал "Прямой".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.