﻿ Порошенко поздравил с созданием новой церкви - "без Путина", но "с Богом", Mixnews.lv

В мире |

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех жителей с созданием Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Это церковь без Путина, это церковь без Кирилла, церковь без молитвы за российскую власть и российские войска, потому что российская власть и российские войска убивают украинцев. Но это церковь с Богом", - цитирует Порошенко Русская служба ВВС.

Выступая на Софийской площади, Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви, передает РБК-Украина. По его словам, на Украине не будет государственной церкви и в новую церковь никого не будут "приглашать силой".

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что прошедший объединительный собор "ровно ничего не означает". Об этом "Интерфаксу" сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью не имеющих законной архиерейской хиротонии, под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим "предстоятелем", - прокомментировал Балашов.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в свою очередь сообщил ТАСС, что каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) под руководством митрополита Киевского Онуфрия продолжит работу.

"Каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь", и мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле", - сказал он.

Фото: facebook.com/Петро Порошенко