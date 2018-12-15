﻿ Путин про рэперов: возглавить и направить - хорошо, не пущать - плохо, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал участившиеся в последние месяцы запреты концертов популярных рэперов, назвав такой метод влияния на музыкантов неэффективным и плохим.

Вместо того, чтобы отменять концерты, Путин предложил работать с популярными у молодежи музыкантами, но не сказал, как.

"Как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами - это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, - хватать и не пущать - самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно", - сказал Путин.

В последние месяцы в российских регионах по разным причинам отменили сразу несколько концертов: рэперов Егора Крида, Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

Рэпера Хаски арестовали в конце ноября на 12 суток за мелкое хулиганство, после того как ему пришлось петь на улице на крыше чужой машины, когда его концерт неожиданно отменили перед самым началом. Позднее суд отменил арест.

Тему запрета рэп-концертов, мата в текстах и проблему наркотиков поднял на заседании совета при президенте РФ по культуре в Санкт-Петербурге продюсер Игорь Матвиенко, работавший с "Любэ" и "Иванушками International".

"Или всем разрешить ругаться, или попробовать урегулировать", - предложил Матвиенко.

Путин согласился с тем, что наркотики - зло, и призвал "выстраивать работу" с рэперами. Предложение разрешить мат всем Путин назвал революционным и обещал подумать.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас".

"Правда, Вы сказали, что рэп и прочее современное [базируется] на трех китах: секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь, это путь к деградации нации, к деградации", - сказал Путин и назвал это западным влиянием.

Он также отметил, что надо думать о том, как сделать так, чтобы мотивировать не употреблять нецензурную лексию вообще.

"Им нравится там где-то за бугром этим заниматься - бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны, конечно, думать на тему о том, как выстраивать работу, с тем чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом, не употреблять нецензурную лексику".