﻿ Пятая суббота протестов во Франции оказалась спокойнее предыдущих, Mixnews.lv

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В эту субботу протестующие в желтых жилетах снова вышли на улицы Парижа. Протесты происходят уже пятую субботу подряд. Десятки людей задержаны полицией, однако по сравнению с прошлыми событиями наблюдатели отмечают, что протест идет на спад.

Об ослаблении протестов свидетельствует полицейская статистика – если неделю назад в ходе акций было задержано больше тысячи человек, то к данному моменту – только 136.

Около 69 тысяч полицейских было мобилизовано по всей стране, чтобы предотвратить вспышки насилия, которые отмечались на прошлой неделе.

Всего в Париже, по данным полиции, неделю назад приняло участие в акциях 10 тысяч человек, а в этот раз только две. Впрочем, эти цифры выглядят заниженными – в частности, по свидетельству корреспондента РИА Новости, знаменитый бульвар Елисейские поля был заполнен "жилетами" весь день, при этом одновременно шел митинг у Оперы Гарнье и небольшие несанкционированные шествия по всему городу.

По всей Франции число манифестантов, по данным полиции, составило 33,5 тысячи участников против 77 тысяч 8 декабря.

К тому же эта суббота оказалась холодным и пасмурным днем.

Инициатива изначально была на стороне полиции. Еще рано утром полицейские взяли в оцепление большой район на стыке 1 и 8 районов Парижа – вокруг Елисейского дворца, который теоретически могли попытаться штурмовать "желтые жилеты". Была оцеплена и Триумфальная арка, уже пострадавшая от хулиганов.

Кроме того, были взяты под усиленный контроль все вокзалы, так как сюда прибывают из провинции участники акций. Полиция выборочно досматривала некоторых пассажиров на предмет оружия и других запрещённых предметов.

Ближе к акциям протеста полиция досматривала уже всех подряд, причем у митингующих изымали даже медицинские маски от газа – возможно, чтобы сделать их более уязвимыми для спецсредств или чтобы можно было опознать лицо хулигана на видеозаписи.

Наконец, в центре было закрыто около 40 станций метро – протестующим, чтобы добраться до Елисейских полей, нужно было несколько километров пройти пешком.

Тем не менее, на Елисейских полях собралось несколько сотен или даже тысяч человек. Большинство из них вели себя мирно, распевая "Марсельезу" и скандируя оскорбительные лозунги в адрес Макрона. Более радикальные участники кидали в полицию камни и взрывпакеты. Полиция отвечала слезоточивым газом и водометами.

Оживление в ход митинга внес отряд полицейских с дубинками наперевес, который чуть не напал на работников кафе Unisex, ставивших фанеру на окна. Издалека полицейским, видимо, показалось, что это погромщики, которые наоборот, отдирают фанеру от витрин и собираются грабить кафе. Протестующие встретили ошибку полицейских смехом и громкими возгласами неодобрения: "бууууу".

О том, что погромов и беспорядков не запланировано, свидетельствовало и то, что многие кафе на Елисейских полях работали. "Желтые билеты" заходили сюда спастись от газа и погреться, моментально превращаясь в расслабленных обывателей, приехавших в центр Парижа интересно провести субботу. Попивая капучино за 8 евро, они смотрели через стекла на своих товарищей, продолжавших "революционную борьбу".

Работало и кафе одной из мировых сетей фаст-фуда, вот только на входе "жилетов" встречала крепкая охрана, больше похожая на фейс-контроль в ночном клубе. Секьюрити досматривали рюкзаки входящих, заставляли снимать шапки и маски.

Кассы в кафе не работали - все заказы нужно было делать через терминал, а потом ждать, когда из-за стойки принесут кофе или бутерброд - охранники к стойкам выдачи заказов также не пропускали.

Наконец, обидной процедуре досмотра "жилетам" пришлось подвергнуться даже и на выходе с митинга. Тех, кто не хотел уходить, разогнали водометами.

Впрочем, наиболее упорные "революционеры" разбрелись по французской столице, где на этот момент все еще продолжают стычки с полицией.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других – вплоть до выхода Франции из НАТО.

После погромов в Париже неделю назад правительство пошло на уступки и объявило ряд мер, облегчающих участь французского среднего класса. В частности, французский лидер пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. Тем не менее, пятую по счету акцию "желтых жилетов" ожидали не без опасений.

Хронология протестов:

17 ноября: 282 тыс. протестующих, один погибший, 409 раненых, 73 задержанных;

24 ноября: 166 тыс. протестующих, 84 раненых, 307 задержанных;

1 декабря: 136 тыс. протестующих, один погибший, 263 раненых, 630 задержанных;

8 декабря: 136 тыс. протестующих, 118 раненых, 1220 задержанных.

Источники: РИА Новости, BBC