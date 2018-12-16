﻿ Королеве красоты грозит 20 лет тюрьмы за совращение школьника (ВИДЕО), Mixnews.lv

Королеве красоты грозит 20 лет тюрьмы за совращение школьника (ВИДЕО) (2)
В мире | 16 декабря 2018 года, 10:40
Беарс, работавшая учительницей в средней школе, переписывалась с одним из учеников и отправляла ему интимные фотографии. Общение длилось несколько месяцев, пока об этом не узнала мама мальчика, которая обратилась в полицию.
Женщина признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас ее выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.
В 2014 году Беарс завоевала титул «мисс Кентукки» и через два года вышла замуж за угольного магната. Почему она захотела общаться с более молодыми поклонниками, не сообщается.
Источник: TOPnews
Мне бы такую тёлку в 15 лет.....