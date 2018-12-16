﻿ Королеве красоты грозит 20 лет тюрьмы за совращение школьника (ВИДЕО), Mixnews.lv

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В США судят бывшую королеву красоты Карпентер Беарс, которой грозит реальный срок за интимную переписку с 15-летним мальчиком.

Беарс, работавшая учительницей в средней школе, переписывалась с одним из учеников и отправляла ему интимные фотографии. Общение длилось несколько месяцев, пока об этом не узнала мама мальчика, которая обратилась в полицию.

Женщина признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас ее выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.

В 2014 году Беарс завоевала титул «мисс Кентукки» и через два года вышла замуж за угольного магната. Почему она захотела общаться с более молодыми поклонниками, не сообщается.