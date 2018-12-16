﻿ Автокатастрофа в Швейцарии: один человек погиб, десятки пострадали, Mixnews.lv

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Один человек погиб, 44 пострадали в результате ДТП с автобусом недалеко от швейцарского Цюриха, сообщает газета Blick.

Издание сообщает со ссылкой на полицию, что ДТП произошло приблизительно в 4:15 по местному времени. Автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену.

Трое пострадавших получили серьезные травмы. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

По информации издания, причины ДТП пока неизвестны. Отмечается, что ранним утром в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице.

Источник: РИА Новости