﻿ Французские ученые изобрели безалкогольный виски, Mixnews.lv

Французские ученые изобрели безалкогольный виски (3)
В мире | 16 декабря 2018 года, 13:03
Французские учёные из стартапа Arkay разработали и запустили в продажу безалкогольный виски, который, как утверждается в описании, можно пить даже за рулём.
Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в $40. Для любителей выпить в дороге делают порции поменьше — всего за $15.
Как отмечает автомобильное издание Motor1, напиток безвредный и употреблять его можно перед тем, как садиться за руль.
Американские эксперты отмечают, что напиток можно смешивать с содовой в таких же пропорциях, как и обычный виски, — вкус, по их словам, не отличается ни на процент.
Источник: Life.ru
Фото: pixabay.com
А ходить будут в желтых жилетах и рваных трусах.
За коричневую воду со вкусом виски?
"Учёные" наконец-то прочитали "Швейка"?