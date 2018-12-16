﻿ Французские ученые изобрели безалкогольный виски, Mixnews.lv

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Французские учёные из стартапа Arkay разработали и запустили в продажу безалкогольный виски, который, как утверждается в описании, можно пить даже за рулём.

Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в $40. Для любителей выпить в дороге делают порции поменьше — всего за $15.

Как отмечает автомобильное издание Motor1, напиток безвредный и употреблять его можно перед тем, как садиться за руль.

Американские эксперты отмечают, что напиток можно смешивать с содовой в таких же пропорциях, как и обычный виски, — вкус, по их словам, не отличается ни на процент.

Источник: Life.ru

Фото: pixabay.com