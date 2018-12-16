﻿ Французские ученые изобрели безалкогольный виски, Mixnews.lv

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Французские ученые изобрели безалкогольный виски (3)

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В мире | 16 декабря 2018 года, 13:03

Французские учёные из стартапа Arkay разработали и запустили в продажу безалкогольный виски, который, как утверждается в описании, можно пить даже за рулём.

Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в $40. Для любителей выпить в дороге делают порции поменьше — всего за $15.

Как отмечает автомобильное издание Motor1, напиток безвредный и употреблять его можно перед тем, как садиться за руль.

Американские эксперты отмечают, что напиток можно смешивать с содовой в таких же пропорциях, как и обычный виски, — вкус, по их словам, не отличается ни на процент.

Источник: Life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
кот48 минут назад
А закусывать будут обезжиренным салом!?
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вова54 минуты назад
С таким презиком как Макарон французы будут иметь только резиновых теток и пить такое виски,на живую тетку денег не хватит ,Макарон и сбе бабушку по дешевке прикупил.
А ходить будут в желтых жилетах и рваных трусах.
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Саня1 час назад
40 долларов и 15 за поменьше?
За коричневую воду со вкусом виски?

"Учёные" наконец-то прочитали "Швейка"?
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