﻿ Кот случайно проехал через половину Канады в посылке, Mixnews.lv

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Кот Балу по ошибке проехал через половину Канады в посылке, передает телеканал CTV News.

Сообщается, что кот залез в посылку и был отправлен своей хозяйкой Жаклин Лейк из провинции Новая Шотландия в Монреаль.

Лейк решила, что ее любимец потерялся, и все выходные искала Балу в окрестностях дома, пока ей не позвонили из курьерской службы и не спросили, отправляла ли она кота по почте.

Отмечается, что кот каким-то образом смог выбраться из запечатанной посылки и перелезть в кабину водителя. Балу в результате своего путешествия не пострадал и был доставлен к хозяйке волонтерской службой.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com