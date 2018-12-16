﻿ СМИ: Лукашенко провел секретное совещание о "давлении со стороны России", Mixnews.lv

СМИ: Лукашенко провел секретное совещание о "давлении со стороны России" (2)
В мире | 16 декабря 2018 года, 15:51
Белорусский президент Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшим руководством страны в связи с "российским давлением". Об этом пишет "Наша Нива".
По словам двух источников, обсуждались меры, которые должна принимать Белоруссия на фоне "давления с российской стороны".
"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — рассказал один из источников.
Уточняется, что было принято решение внимательнее следить за информационном полем. Также высказывалось предложение отвечать на налоговые маневры России "не совещаниями, а реформами".
Источник: Газета.ru
Вот еще и клоун!Живет за счет России и еще выпендривается!Кто за девушку платит тот её и танцует!
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Все нормально MIx
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