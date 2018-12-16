﻿ СМИ: Лукашенко провел секретное совещание о "давлении со стороны России", Mixnews.lv

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Белорусский президент Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшим руководством страны в связи с "российским давлением". Об этом пишет "Наша Нива".

По словам двух источников, обсуждались меры, которые должна принимать Белоруссия на фоне "давления с российской стороны".

"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — рассказал один из источников.

Уточняется, что было принято решение внимательнее следить за информационном полем. Также высказывалось предложение отвечать на налоговые маневры России "не совещаниями, а реформами".

Источник: Газета.ru