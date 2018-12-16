﻿ Министр предупредил о сепаратизме в Шотландии в случае референдума по Brexit, Mixnews.lv

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Проведение второго референдума по теме выхода Великобритании из Евросоюза может подтолкнуть Шотландии к тому, чтобы вновь вынести вопрос о провозглашении независимости на всенародное голосование. Такое мнение высказал в воскресенье британский министр внешней торговли Лиам Фокс в эфире вещательной корпорации BBC.

По его словам, проведение очередного плебисцита нецелесообразно с "практической, демократической и конституционной" точек зрения.

"Как мы скажем Николе Стерджен (первый министр Шотландии - прим. ТАСС) и Шотландской национальной партии (ШНП), что они не могут провести очередной референдум по вопросу независимости только потому, что им не нравятся результаты [предыдущего плебисцита]?" - задался вопросом Фокс.

Первый министр Шотландии уже высказалась за проведение повторного референдума по Brexit, который, по ее мнению, позволил бы населению Великобритании принять взвешенное решение после более двух лет с момента последнего плебисцита.

Однако британский министр образования Дамиан Хиндс заявил, что правительство Соединенного Королевства не обсуждает идею проведения второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза.

Как информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза.

По данным издания, в британском кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Что же касается шотландского плебисцита, который состоялся в 2014 году, то победу на нем в соотношении 55% против 45% одержали сторонники сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства.

Гарантии по сделке о Brexit

Фокс добавил, что парламент Великобритании сможет получить гарантии по соглашению об условиях Brexit не раньше нового года.

По его словам, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй информирует 17 декабря о ходе текущих переговоров с Брюсселем по вопросу механизма работы особого таможенного режима в Северной Ирландии, который предусматривает сохранение региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

"Этот [процесс] не будет быстрым, это произойдет в определенное время в новом году", - сказал он.

Британский премьер приняла участие в саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 13-14 декабря. Как сообщил ТАСС европейский дипломат, главы государств Евросоюза "выслушали предложения Мэй и теперь должны рассмотреть несколько возможных вариантов действий, которые могли бы позволить облегчить принятие соглашения по Brexit британским парламентом".

Однако среди предложений "нет сценария возобновления переговоров по тексту соглашения или намерения ЕС принимать на себя дополнительные правовые обязательства". При этом Мэй выступила с утверждением, что дальнейшие переговоры с ЕС по теме улучшения сделки по Brexit возможны.

Одной из главных целей британского премьера на саммите было добиться от лидеров ЕС гарантий, что особый таможенный режим, который бы обеспечил прозрачность границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей Евросоюз в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, будет ограничен по времени. ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit.

Источник: ТАСС