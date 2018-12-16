﻿ В Японии в кафе прогремел взрыв: более 40 человек пострадали, Mixnews.lv

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Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли в воскресенье, 16 декабря, в кафе на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро.

По данным местной полиции, в результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Работающим на месте пожарным удалось ликвидировать пожар, однако здание кафе практически полностью обрушилось.

О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: ТАСС