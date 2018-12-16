﻿ В Японии в кафе прогремел взрыв: более 40 человек пострадали, Mixnews.lv

В Японии в кафе прогремел взрыв: более 40 человек пострадали (1)
В мире | 16 декабря 2018 года, 18:27
Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли в воскресенье, 16 декабря, в кафе на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро.
По данным местной полиции, в результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Работающим на месте пожарным удалось ликвидировать пожар, однако здание кафе практически полностью обрушилось.
О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Источник: ТАСС
Подсказка-обвините Россию!
2
Ответить