﻿ СМИ: Белый дом готовится к приостановке работы правительства, Mixnews.lv

СМИ: Белый дом готовится к приостановке работы правительства (3)
Белый дом и ряд федеральных агентств США приступили к заблаговременной подготовке приостановки работы федерального правительства на фоне борьбы американского президента Дональда Трампа и демократов в конгрессе по вопросу строительства стены на южной границе страны, пишет The Washington Times со ссылкой на источники в администрации.
Это отчасти объясняется тем, что Трамп в последние дни работы нынешнего конгресса надеется получить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. В начале января контроль над палатой представителей перейдет к демократам, которые согласны лишь на $1,3 млрд.
По данным издания, Трампу и демократической партии с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.
При этом сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год, который в США начался еще 1 октября, истекают 21 декабря.
Ряд экспертов по бюджету считают, что частичная приостановка коснется агентств, которые управляют правоохранительными органами, внутренней безопасностью, жильем и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.
Ранее Трамп неоднократно угрожал приостановить работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на южной границе.
Источник: Газета.ru