﻿ Президент Украины назвал условие для снятия военного положения в стране, Mixnews.lv

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Власти Украины не будут продлевать режим военного положения в стране, если не произойдет "широкомасштабная агрессия" со стороны России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", — заявил Порошенко.

После того как режим военного положения перестанет действовать, в стране начнется подготовка к президентским выборам 31 марта, добавил он.

Военное положение было введено 26 ноября в десяти областях Украины сроком на 30 дней. Поводом для этого стал инцидент с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе.

Накануне ФСБ заявила, что украинские моряки были задержаны за нарушение российской границы. Позже задержанных арестовали. Украинская сторона утверждает, что Россия была предупреждена о маневрах, и считает инцидент актом агрессии. В Москве произошедшее расценили как провокацию.

Источник: РБК