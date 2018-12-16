﻿ В Минске опровергли информацию о проведении секретного совещания, Mixnews.lv

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления РФ", заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания, руководство страны якобы обсуждало вопрос независимости в "условиях давления с российской стороны", отмечалось, что участники совещания решили "до конца стоять за независимость".

"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", - заявила Эйсмонт.

Источник: РИА Новости