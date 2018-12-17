﻿ В Брюсселе тысячи людей вышли на протест против миграционного пакта ООН, Mixnews.lv

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В столице Бельгии тысячи демонстрантов вышли на улицы в знак протеста против глобального пакта о миграции, подписанного на прошлой неделе главами 164 стран-членов ООН в Марокко.

Акция протесты была организована бельгийскими правыми партиями. Многие из протестующих были сторонниками партии Vlaams Belang ("Фламандский интерес"), которая выступает за независимость Фландрии, передает корреспондент BBC.

В акции протеста приняли участие около 5500 демонстрантов. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

К организованной левыми группами контракции в центре города присоединились около тысячи человек.

На прошлой неделе крупнейший член правящей коалиции Бельгии, партия Новый фламандский альянс (N-VA), покинула ее из-за разногласий по миграционному пакту.

Министры бельгийского правительства N-VA ушли в отставку, протестуя против подписания миграционного пакта ООН премьер-министром Шарлем Мишелем. Тот, тем не менее, подписал договор.

Миграционный пакт ООН (его полный текст на русском языке можно прочитать здесь) был ратифицирован 196 странами-членами организации в июле этого года.

Документ не является юридически обязывающим. Он ставит своей целью сделать процесс миграции проще и безопаснее, прописав единые стандарты безопасной и упорядоченной миграции.

Критики пакта в нескольких странах опасаются, что вступление документа в действие приведет к еще большему наплыву мигрантов.

Среди подписавших соглашение в итоге не оказалось нескольких европейских стран - США, Венгрия, Италия, Польша, Чехия и Словакия отказались подписывать пакт.

Один из участников акции протеста в беседе с BBC сказал, что Бельгия подписала договор, не учитывая мнения граждан.

"Его, оказывается, утвердили, - говорит Барт Клис. - Но людей так и не спрашивали. Это странно для документа, у которого такие последствия".

Еще один протестующий по имени Дрис Ван Лагелхоф говорит, что цель акции - "сделать громкое заявление по марракешскому договору".

"Мы считаем, что это решение было принято не демократическим способом, меньшинством в правительстве и меньшинством бельгийского народа, - говорит он. - Против этого мы и собрались".

В лагере левых, которых собралось заметно меньше, говорили о недопустимости дискриминации.

"Мы хотим поднять тревогу и показать, что организаторы другой демонстрации - это группы фашистов", - говорит участница контракции Наоми Стокер.

"Они продвигают идеи ненависти и дискриминации, они прибегают к насилию. Мы хотим предупредить людей и дать другой сигнал", - добавила она.

Еще один участник левой акции Баренд Клиссенс говорит, что не хочет вступать в конфронтацию с крайне правыми, но пришел на акцию, чтобы показать, "что есть еще множество людей, которые согласны с миграционным пактом".

Источник: BBC News