﻿ Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти, Mixnews.lv

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти
В мире | 17 декабря 2018 года, 08:15
Число жертв произошедшей на этой неделе стрельбы в Страсбурге (Франция) в воскресенье выросло до пяти человек, сообщает французское телевидение.
Пятым скончавшимся от полученных ранений стал местный житель польского происхождения.
Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что 11 декабря Шериф Шекат открыл огонь по толпе в районе рождественской ярмарки в Страсбурге. Сам он был ранен, но смог скрыться с места происшествия. Через двое суток полицейские его нашли и застрелили.
Источник: Интерфакс