﻿ Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти, Mixnews.lv

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Число жертв произошедшей на этой неделе стрельбы в Страсбурге (Франция) в воскресенье выросло до пяти человек, сообщает французское телевидение.

Пятым скончавшимся от полученных ранений стал местный житель польского происхождения.

Еще 11 человек были ранены, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 11 декабря Шериф Шекат открыл огонь по толпе в районе рождественской ярмарки в Страсбурге. Сам он был ранен, но смог скрыться с места происшествия. Через двое суток полицейские его нашли и застрелили.

Источник: Интерфакс