﻿ В Венгрии протестовали против "рабского закона", Mixnews.lv

В мире |

В воскресенье около 10 000 человек вышли на улицы Будапешта, протестуя против изменений в трудовом законодательстве страны, принятых на прошлой неделе. Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ.

Участники акции протеста, получившей название "Веселого Рождества, господин премьер-министр", прошли через центр города к парламенту, а также к расположенному в пригороде зданию государственного телевидения Венгрии.

Это уже четвертая и самая многочисленная акция протеста после принятия изменений в законах о труде. Согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство страны, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку.

Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы.

Воскресную демонстрацию организовали профсоюзные деятели, студенты и оппозиция, чтобы добиться отмены новых положений трудового законодательства, а также, как сообщает Reuters, потребовать независимости судебной системы в стране.

Источник: Русская служба BBC