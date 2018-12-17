﻿ Представительница Филиппин стала новой "Мисс Вселенная", Mixnews.lv

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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин ​Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter.

На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки. Она также занимается вопросами заболевания ВИЧ и СПИД в организации Love Yourself. Она волонтер в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Южно-Арфиканской республики Тамарин Грин.

В 2017 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.

Источник: РБК