﻿ СМИ: в Колумбии 13 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе, Mixnews.lv

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Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в колумбийском департаменте Кордова, сообщает радиостанция Blu Radio.

По данным радиостанции, злоумышленники закинули взрывное устройство в клуб El Rancho de Jhon в городе Монтелибано, где отмечали победу футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" на Чемпионате Колумбии по футболу.

Всего пострадали 13 человек. Трое получили серьезные травмы, все доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.

Источник: РИА Новости