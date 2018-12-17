﻿ СМИ: в Колумбии 13 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе, Mixnews.lv

СМИ: в Колумбии 13 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе
В мире | 17 декабря 2018 года, 11:07
Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в колумбийском департаменте Кордова, сообщает радиостанция Blu Radio.
По данным радиостанции, злоумышленники закинули взрывное устройство в клуб El Rancho de Jhon в городе Монтелибано, где отмечали победу футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" на Чемпионате Колумбии по футболу.
Всего пострадали 13 человек. Трое получили серьезные травмы, все доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.
Источник: РИА Новости