﻿ Латвия заняла 36-е место в рейтинге благополучия, Mixnews.lv

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Согласно рейтингу Boston Consulting Group, Латвия заняла 36-ю строчку в индексе благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment). Эксперты оперировали 10-тью параметрами, среди которых такие, как медицина, образование, развитие инфраструктуры и т.п.

Лидирует в рейтинге Норвегия, второе место занимает Швейцария, на третьем — Исландия.

В топ-10 из 152 стран мира вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Фото: pixabay.com