﻿ Глава МИД России пообещал не воевать с Украиной, Mixnews.lv

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Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Министр подчеркнул, что Москва имеет отношения с украинским государством, которое для нее «гораздо важнее» оказавшегося в 2014 году у власти в Киеве режима.

«Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима.<...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о затянувшемся вооруженном конфликте на востоке Украины, Лавров отметил, что всем задействованным сторонам необходимо придерживаться минских договоренностей. По его мнению, им нет альтернативы.

Он предупредил, что Украина готовит новые военные провокации. «Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — добавил министр.

На вопрос, почему Россия не признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Лавров заявил, что, совершив этот шаг, Москва потеряет отношения с остальной Украиной, которая, подчеркнул он, останется в руках «нацистов».

Источник: РБК