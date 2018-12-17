﻿ Китаец попал в больницу, понюхав собственные носки, Mixnews.lv

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Китаец поплатился за свою привычку регулярно нюхать носки — он оказался в больнице с грибком в легких. О необычном медицинском случае сообщает китайское издание Apple Daily.

Мужчина по фамилии Пэн из провинции Фуцзянь обратился к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Предложенное лечение не помогло — через неделю состояние мужчины ухудшилось, и он оказался в больнице. Сделав рентген, врачи увидели, что его легкие поражены грибком.

Иммунитет мужчины был ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка. Его привычка нюхать снятые носки сослужила ему дурную службу — осевшие на них споры грибка попали в легкие и проросли там, вызвав боль и кашель.

Врачи назначили мужчине соответствующее лечение. По их словам, ему уже лучше, хотя до конца он еще не выздоровел.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Tom Coates