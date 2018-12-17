﻿ Китаец попал в больницу, понюхав собственные носки, Mixnews.lv

Китаец попал в больницу, понюхав собственные носки (2)
Китаец поплатился за свою привычку регулярно нюхать носки — он оказался в больнице с грибком в легких. О необычном медицинском случае сообщает китайское издание Apple Daily.
Мужчина по фамилии Пэн из провинции Фуцзянь обратился к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Предложенное лечение не помогло — через неделю состояние мужчины ухудшилось, и он оказался в больнице. Сделав рентген, врачи увидели, что его легкие поражены грибком.
Иммунитет мужчины был ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка. Его привычка нюхать снятые носки сослужила ему дурную службу — осевшие на них споры грибка попали в легкие и проросли там, вызвав боль и кашель.
Врачи назначили мужчине соответствующее лечение. По их словам, ему уже лучше, хотя до конца он еще не выздоровел.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Tom Coates
У нас же кастрюлеголовые patrioti так воняют давно и целом. С самого утра нас рут,и не моются. Только пишут под разными никаких и довольны.
У китайца пострадали лёгкие,а тут зародыш мозга.