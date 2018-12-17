﻿ Студент Ву Нгок Хуй отстоял право на фамилию в украинском суде, Mixnews.lv

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Студент Ву Нгок Хуй отстоял право на фамилию в украинском суде (4)

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В мире | 17 декабря 2018 года, 15:39

Киевский районный суд Одессы принял решение в пользу гражданина по имени Ву Нгок Хуй, который оспаривал некорректное написание его фамилии на украинском языке в дипломе Национального политехнического университета. Соответствующее решение суда от 10 декабря 2018 года опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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В университет гражданин был зачислен по паспорту с именем VU NGOC HUY. При этом в визе на въезд в Украину на украинском языке фамилия и имя были указаны как Ву Нгок Хыу. В итоге его так и записали в приказ университета.

Однако 14 ноября 2014 гражданину был выдан вид на постоянное жительство с фамилией и именем на украинском языке Ву Нгок Хуй. И он обратился в суд, поскольку указанные различия в написании на украинском языке его имени и фамилии мешают ему защитить кандидатскую диссертацию.

Источник, фото: TJournal

Комментарии 4
О17 минут назад
Приезжай в Латвию, тут станешь Хуйс
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Рижанин3 минуты назад
С-У-У-У-П-Е-Р :)
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А ты её 4 минуты назад
Нарисуй,и расписывайся рисунком.Лучше сделай тату во весь шнобель.
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