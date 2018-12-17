﻿ Студент Ву Нгок Хуй отстоял право на фамилию в украинском суде, Mixnews.lv

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Киевский районный суд Одессы принял решение в пользу гражданина по имени Ву Нгок Хуй, который оспаривал некорректное написание его фамилии на украинском языке в дипломе Национального политехнического университета. Соответствующее решение суда от 10 декабря 2018 года опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В университет гражданин был зачислен по паспорту с именем VU NGOC HUY. При этом в визе на въезд в Украину на украинском языке фамилия и имя были указаны как Ву Нгок Хыу. В итоге его так и записали в приказ университета.

Однако 14 ноября 2014 гражданину был выдан вид на постоянное жительство с фамилией и именем на украинском языке Ву Нгок Хуй. И он обратился в суд, поскольку указанные различия в написании на украинском языке его имени и фамилии мешают ему защитить кандидатскую диссертацию.

Источник, фото: TJournal