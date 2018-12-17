﻿ Россия готовит ответ Латвии на внесение в "черные списки" историка Бордюгова, Mixnews.lv

В мире |

Москва возмущена решением властей Латвии отказать во въезде российскому историку Геннадию Бордюгову, этот недружественный шаг не останется без ответа, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее стало известно, что российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в список лиц, чей въезд в Латвию нежелателен. МВД Латвии ситуацию пока никак не прокомментировало.

«Вызывает возмущение решение латвийских властей отказать во въезде как «лицу, представляющему угрозу национальной безопасности» известному российскому историку, главе международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадию Бордюгову, следовавшему через аэропорт «Рига» транзитом в другую европейскую страну», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что данный случай в очередной раз демонстрирует, чего стоят заявления латвийского руководства о приверженности принципам демократии и свободы слова.

«Разумеется, этот недружественный шаг будет учитываться нами в контексте двусторонних отношений и не останется без ответа», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Брянская городская администрация