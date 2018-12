﻿ В Канаде найден алмаз размером с куриное яйцо, Mixnews.lv

В мире |

В Канаде нашли алмаз размером с куриное яйцо На канадском месторождении Дайавик обнаружен желтый алмаз размером с куриной яйцо и массой в 552 карата. Об этом сообщается на сайте компании Dominion Diamond Mines.

