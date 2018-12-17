﻿ В Канаде найден алмаз размером с куриное яйцо, Mixnews.lv

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В Канаде найден алмаз размером с куриное яйцо (1)

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В мире | 17 декабря 2018 года, 18:42

В Канаде нашли алмаз размером с куриное яйцо На канадском месторождении Дайавик обнаружен желтый алмаз размером с куриной яйцо и массой в 552 карата. Об этом сообщается на сайте компании Dominion Diamond Mines.

Это самый крупный алмаз, когда-либо добытый в Северной Америке. Мировой рекорд (3106 карата) принадлежит алмазу "Куллинан" из ЮАР.

Структурой драгоценного камня уже заинтересовались ученые. После того, как геологи исследуют находку, алмаз должны распилить и отполировать и только затем выставить на продажу.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Patriot1 час назад
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