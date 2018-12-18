﻿ Модель Playboy арестовали за позирование голой в Ватикане, Mixnews.lv

Модель Playboy арестовали за позирование голой в Ватикане (1)
Бельгийскую модель Playboy Марису Папен во второй раз задержали за позирование обнаженной возле святых мест Ватикана. Об этом сообщает The Sun.
Итальянская полиция поймала фотографа Джесси Уокера и Папен 16 декабря во время интимной фотосессии. На одном из снимков, выложенных в сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.
На другой фотографии девушка привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисует кровью крест на ее лбу. На третьем изображении модель сидит на двух экземплярах Библии на площади Святого Петра.
Crucified... https://t.co/b8idUT3PoT— Gander Daily News (@Gander_News_j4) December 17, 2018
Папен объяснила свою страсть к интимным фотосессиям неприязнью к религиозным заведениям. «Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами», — высказалась модель.
Пару доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.
Marisa Papen straddling an Israeli flag pole as part of a photoshoot in which she sat naked on ... https://t.co/M2dziRpbb5 via @MailOnline— Ramzi Razian (@ramseyrjr) December 17, 2018
В октябре бельгийская модель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.