﻿ Модель Playboy арестовали за позирование голой в Ватикане, Mixnews.lv

Бельгийскую модель Playboy Марису Папен во второй раз задержали за позирование обнаженной возле святых мест Ватикана. Об этом сообщает The Sun.

Итальянская полиция поймала фотографа Джесси Уокера и Папен 16 декабря во время интимной фотосессии. На одном из снимков, выложенных в сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.

На другой фотографии девушка привязана к кресту, в то время как мужчина в белой одежде рисует кровью крест на ее лбу. На третьем изображении модель сидит на двух экземплярах Библии на площади Святого Петра.

Папен объяснила свою страсть к интимным фотосессиям неприязнью к религиозным заведениям. «Больше всего я не терплю религиозные институты. Все они бездушны и движимы деньгами», — высказалась модель.

Пару доставили в полицейский участок, допросили и задержали на 10 часов.

