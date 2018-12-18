﻿ Доклад: Россия пыталась влиять на выборы в США через афроамериканцев, Mixnews.lv

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Россия в ходе кампании по влиянию на президентские выборы США 2016 года уделяла особое внимание сообществу афроамериканцев, пишет The New York Times со ссылкой на доклад для комитета по разведке Сената США.

Доклад подготовили компания по обеспечению информационной безопасности New Knowledge, расположенная в Остине (штат Техас), и специалисты Колумбийского университета.

Также The New York Times упоминает еще один доклад, посвященный российскому вмешательству и подготовленный Проектом исследования вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмой сетевого анализа Graphika.

В обоих исследованиях ответственность за подрыв демократических институтов в США возлагается на "Агентство интернет-исследований" ("фабрику троллей"), работу которого курирует "повар Путина" Евгений Пригожин. Эта же фирма фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера.

"Противоречия на расовой почве и чувство отчуждения по-настоящему существуют в Америке в течение десятилетий. "Агентство интернет-исследований" не создавало их (противоречия). Оно эксплуатирует их", - заявила один из авторов исследования из New Knowledge Рене Диреста.

"Наиболее продуктивные усилия "Агентства интернет-исследований" в Facebook и Instagram были в особенности направлены против общин черных американцев и, как кажется, фокусировались на расширении черной аудитории и на мобилизации чернокожих американцев в качестве своего актива", - утверждается в докладе New Knowledge.

Согласно исследованию, в рамках российской кампании на работу с афроамериканским сообществом выделялись десятки аккаунтов и страниц, в то время как для других этнических и религиозных групп - "одна или две" страницы. На Youtube действовали каналы, рассказывавшие о жестокости полиции США к афроамериканцам.

Специалисты и пресса затрудняются ответить на вопрос о том, насколько преуспели кремлевские пропагандисты в разжигании розни среди различных американских социальных групп и в подрыве доверия к демократическим институтам.

"Трудно судить, имели ли подобные усилия существенный эффект", - пишет The New York Times.

Между тем, по данным газеты, в 2016 году впервые за 20 лет зафиксировано снижение явки афроамериканцев на президентских выборах.

Источник: NEWSru.com

Фото:flickr.com/photos/zeeyolqpictures