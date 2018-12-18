﻿ Франция обложит налогом Google и Facebook, Mixnews.lv

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Франция с 1 января 2019 года начнет облагать налогом крупные американские интернет-компании, в том числе Google, Facebook и Amazon (GAFA). Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Новый налог должен принести в бюджет страны до 500 миллионов евро в год.

"Крупные интернет-компании получают прибыль благодаря французским пользователям, и при этом их ставка налогообложения — на 14% меньше, чем у остальных компаний", — заявил Брюно Ле Мэр.

Налогом будет облагаться в том числе прибыль, полученная от рекламы и продажи личных данных.

Введение налога на интернет-компании было одним из предложений, объявленных Эмманюэлем Макроном во время выступления 10 декабря на фоне кризиса "желтых жилетов". Деньги, которые перечислят во французский бюджет американские web-гиганты, должны покрыть дополнительные расходы на увеличение минимальной оплаты труда (SMIC) и другие озвученные президентом меры.

Источник: rfi

Фото: pixabay.com