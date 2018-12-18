﻿ Порошенко сделал языковой каминг-аут, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед студентами в городе Днепр, заявил, что до 1997 года писал и разговаривал только на русском языке. Об этом сообщает газета "Украинская правда".

"Я представляю собой яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно", — сказал Порошенко.

Он добавил, что в его детстве в Одесской области все общались на суржике — смеси украинского и русского языков, а в школе обучение проходило только на русском.

По словам украинского лидера, сейчас ему гораздо легче даётся общение на украинском, однако навыки письма на русском до сих пор очень высоки, он "пишет по-русски без ошибок" и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать.

Порошенко напомнил, что владеет еще 5 языками.

"Сейчас, когда я езжу в страны Восточной Европы, я не нуждаюсь в переводчике. Я хочу, чтобы так могли общаться все украинцы", – сказал президент.

Поэтому Порошенко подчеркнул, что не принимает позиции, например, некоторых закарпатцев, которые хотят, чтобы их дети учились исключительно на венгерском языке.

"Я за, чтобы они знали венгерский, но если они не будут знать украинский, а представьте себе, что 75% этих детей провалили тест на украинский язык... Так кто же их дискриминирует? За этих украинцев я тоже буду бороться, защищая их права свободно общаться на венгерском, на котором я, кстати, кроме köszönöm (спасибо - ред.) ничего не знаю. Но все еще впереди", – смеясь, резюмировал политик.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/cinemamag/Romanenko Taras