﻿ За год в Южную Корею сбежали более тысячи северокорейцев, Mixnews.lv

За год в Южную Корею сбежали более тысячи северокорейцев (4)

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В мире | 18 декабря 2018 года, 10:10

С января по ноябрь 2018 года в Республику Корея перебежали 1042 человека из КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством объединения Южной Кореи.

Отмечается, что в 2017 году число перебежчиков составило 1045 человек. При лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, ежегодно порядка 1000–1500 граждан перебегают границу и оказываются в Южной Корее.

В основном беженцы переходят из КНДР в Китай через слабо охраняемую границу, и уже оттуда ищут возможность через третьи страны уехать в Республику Корея в поисках лучшей жизни. Например, Китай не предоставляет им убежище или статус беженца, в случае задержания перебежчиков депортируют на родину.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/Tom Frohnhofer

Комментарии 4
!1 час назад
Спит спит спит спит аустрис с кем попало а про спид спид аустрис не слыхало только санька в жопу ему как то раз сунул апельсиновый сок и ананас
2
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Алекс1 час назад
И что...В Россию из Уркрейн сбежало 2 млн, в гейропу ещё 2 млн...
У нас половина двинула...
1
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Янка1 час назад
Muks pie mums///yes/
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