﻿ За год в Южную Корею сбежали более тысячи северокорейцев, Mixnews.lv

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С января по ноябрь 2018 года в Республику Корея перебежали 1042 человека из КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством объединения Южной Кореи.

Отмечается, что в 2017 году число перебежчиков составило 1045 человек. При лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, ежегодно порядка 1000–1500 граждан перебегают границу и оказываются в Южной Корее.

В основном беженцы переходят из КНДР в Китай через слабо охраняемую границу, и уже оттуда ищут возможность через третьи страны уехать в Республику Корея в поисках лучшей жизни. Например, Китай не предоставляет им убежище или статус беженца, в случае задержания перебежчиков депортируют на родину.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/Tom Frohnhofer