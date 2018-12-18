﻿ Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, Mixnews.lv

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма (5)

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В мире | 18 декабря 2018 года, 11:02

Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря», передает РИА Новости.

Документ одобрен простым большинством голосов: 66 стран проголосовали «за», 19 — «против» и 72 воздержались.

Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой», а также сообщениями о дестабилизирующих Крым поставках «на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал».

В документе содержится призыв в адрес России «прекратить такую деятельность».

Как сообщалось, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 2018 третий год подряд принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Фото: flickr.com/photos/Hetmanchuk

Комментарии 5
Мдяя37 минут назад
Ну и что дальше? Ну приняли ну и? Беззубая организация приняла очередную резолюцию
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Никон14 минуты назад
Ряды англо-амерских золуев сильно подсократились.
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Агаменьше минуты назад
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! Маладец Путин, прям "Кирпич" какой-то ...:))):))
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