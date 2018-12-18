﻿ Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, Mixnews.lv

В мире |

Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря», передает РИА Новости.

Документ одобрен простым большинством голосов: 66 стран проголосовали «за», 19 — «против» и 72 воздержались.

Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой», а также сообщениями о дестабилизирующих Крым поставках «на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал».

В документе содержится призыв в адрес России «прекратить такую деятельность».

Как сообщалось, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 2018 третий год подряд принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

Фото: flickr.com/photos/Hetmanchuk