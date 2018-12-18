﻿ Facebook заблокировал сына израильского премьера, Mixnews.lv

В мире |

В Facebook заблокировали страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира за его посты о палестинцах и мусульманах. Об этом сообщает The New York Times.

После убийства двух израильских граждан на западном берегу Иордана, Яир Нетаньяху в одном из своих постов назвал палестинцев «монстрами в человеческом обличье», а в еще одной записи заявил, что хотел бы, чтобы в Израиле не было мусульман.

После большого количества жалоб Facebook удалил посты как содержащие ненависть, однако Нетаньяху-младший опубликовал скриншот одной из записей и призвал поделиться им. В результате соцсеть заблокировала аккаунт сына премьера на 24 часа. Издание отмечает, что после этого он продолжил свои высказывания в twitter.

Источник: Газета.ru

Фото: AFP/THOMAS COEX