﻿ Facebook заблокировал сына израильского премьера, Mixnews.lv

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Facebook заблокировал сына израильского премьера (2)

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В мире | 18 декабря 2018 года, 11:56

В Facebook заблокировали страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира за его посты о палестинцах и мусульманах. Об этом сообщает The New York Times.

После убийства двух израильских граждан на западном берегу Иордана, Яир Нетаньяху в одном из своих постов назвал палестинцев «монстрами в человеческом обличье», а в еще одной записи заявил, что хотел бы, чтобы в Израиле не было мусульман.

После большого количества жалоб Facebook удалил посты как содержащие ненависть, однако Нетаньяху-младший опубликовал скриншот одной из записей и призвал поделиться им. В результате соцсеть заблокировала аккаунт сына премьера на 24 часа. Издание отмечает, что после этого он продолжил свои высказывания в twitter.

Источник: Газета.ru

Фото: AFP/THOMAS COEX

Комментарии 2
Ъ1 час назад
Mixnews тоже наконец-то стал блокировать,меня в том числе,удивительно как долго всякие Сани и Патриоты занимались явным разжиганием ненависти по национальному признаку и превратили комментарии на портале в помойку.
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Alex21 минуту назад
Может редакция их спецом "содержит" ,шоб была так сказать динамика обсуждений ,"столкновение мнений " , активная "полемика" и многобразие суждений ?Да и не так их много тут юродиевых, шо с них возьмёшь ?
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