﻿ Си Цзиньпин объявил о "сокрушительной победе" над коррупцией в Китае, Mixnews.lv

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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о «сокрушительной победе» в войне с коррупцией. Такое заявление китайский лидер сделал, выступая с речью на торжественном собрании в честь 40-летия «политики реформ и открытости», передает The Straits Times.

В своем выступлении, продолжавшемся около 80 минут, Си Цзиньпин затронул широкий спектр вопросов как внутренней, так и внешней политики. В частности, он заявил, что Китай не стремится к гегемонии на мировой арене, но и «не позволит кому-либо диктовать стране или ее жителям, что они должны делать или не делать».

Также китайский лидер особо подчеркнул руководящую и направляющую роль партии в успехе реформ.

Политика реформ и открытости была провозглашена в Китае в 1978 году. Ее главным идеологом был Дэн Сяопин, а целью — создание «социалистической рыночной экономики». Реформы, в числе прочего, обеспечили Китаю ежегодный рост ВВП почти на 10% с середины 1990-х по середину 2000-х годов. В 2017 году ВВП Китая, по оценке Всемирного банка, вырос на 6,9%.

Некоторые политологи, пишет Bloomberg, ожидали, что Си Цзиньпин в речи представит какие-либо предложения, направленные на борьбу с замедлением экономического роста, например, о сокращении поддержки госпредприятий. Однако Си Цзиньпин никаких изменений в экономической политике предлагать не стал, призвав лишь завершить уже идущие реформы.

Источник: Meduza