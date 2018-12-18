﻿ В России Дед Мороз умер на утреннике в детсаду, Mixnews.lv

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В российском Кемерово на новогоднем утреннике в детском саду умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза, сообщает телеканал "360" со ссылкой на управление образования Кемерово.

Согласно данным СМИ, 67-летний актер работал в театре и несколько раз выступал в роли Деда Мороза на утренниках внука.

Во время сегодняшнего представления мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но актер умер по дороге в больницу.

Отмечается, что мужчина был членом родительского комитета и активно помогал организовывать праздники.

Источник: РИА Новости

Фото: Flickr/dietadeporte