﻿ В России Дед Мороз умер на утреннике в детсаду, Mixnews.lv

В России Дед Мороз умер на утреннике в детсаду
В мире | 18 декабря 2018 года, 14:23
В российском Кемерово на новогоднем утреннике в детском саду умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза, сообщает телеканал "360" со ссылкой на управление образования Кемерово.
Согласно данным СМИ, 67-летний актер работал в театре и несколько раз выступал в роли Деда Мороза на утренниках внука.
Во время сегодняшнего представления мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но актер умер по дороге в больницу.
Отмечается, что мужчина был членом родительского комитета и активно помогал организовывать праздники.
Источник: РИА Новости
Фото: Flickr/dietadeporte