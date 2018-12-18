﻿ Доклад: США пока нечем бороться с гиперзвуковым оружием России, Mixnews.lv

Доклад: США пока нечем бороться с гиперзвуковым оружием России (2)

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В мире | 18 декабря 2018 года, 15:36

У США на данный момент нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай, говорится в докладе американской Счетной палаты. В документе перечислены и другие разработки российского ВПК, которые могут представлять угрозу США.

"Китай и Россия ведут работы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку его скорость, высота полета и маневренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны, и оно может применяться для улучшения средств нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет", - пишут аудиторы.

В США также обеспокоены глобальной экспансией России и Китая. Как утверждают авторы доклада, Москва, в частности, пытается организовать хакерские атаки на военные учреждения США, а также усиливает свое военное и политическое присутствие в ключевых регионах мира.

Кроме того, Россия и Китай развивают космическое оружие, которое угрожает работе США в космосе, сказано в отчете.

Еще одна угроза со стороны Москвы и Пекина - новейшие самолеты со стелс-технологиями, которые "могут летать быстрее, оснащены новейшим оружием и способны лучше поражать цели".

Авторы доклада считают, что Россия добилась серьезных успехов в развитии технологий строительства подводных лодок и в разработке тактики, позволяющей им избегать слежки со стороны США.

Наконец, Россия, наряду с Китаем, Ираном и КНДР, способна совершать кибератаки как на гражданские, так и на военные объекты США, предупреждают составители документа.

Еще одну потенциальную угрозу со стороны Москвы и Пекина Счетная палата США связывает с глобальным изменением климата.

"Таяние арктических льдов может открыть ранее закрытые морские пути, потенциально расширив доступ Китая и России в регион, что может нести угрозу свободе судоходства США", - говорится в докладе.

Счетная палата США - контрольно-оценочный орган при американском конгрессе, наделенный аналитическими функциями и правом выносить рекомендации по эффективности расходования государственных средств. Доклады и прогнозы Счетной палаты учитываются правительством и конгрессом при разработке планов стратегического развития США.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Flickr/dannyswafford

Комментарии 2
Рижанин11 минут назад
Коль скоро Россия и Китай начали сотрудничать СОВМЕСТО в столь серьёзных проектах, о которых напечатали в этой статье и совсем недавно провели испытание по нагреванию высоких слоёв атмосферы - чего об этом в этой статье не напечатали - то это означает, что Россия начали сотрудничать на очень долговременной основе - со всеми вытекающими последствиями, за которыми мы можем только тревожно наблюдать.
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Patriot21 минуту назад
Toties ASV ir citi ieroci ar kuriem dot triecienu pa Krieviju. Un sabiedroto ASV ir puspasaules, bet Putins ir viens. Un galvenais, ka Putins baidàs no Trampa.
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