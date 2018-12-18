﻿ Трамп обрушился с критикой на Facebook, Twitter и Google, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.

По словам Трампа, Twitter, в частности, мешает людям присоединиться к его аккаунту в соцсети.

Он также добавил, что социальная сеть значительно снизила уровень и скорость прироста его подписчиков.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал предвыборный ролик Трампа.