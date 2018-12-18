﻿ Трамп обрушился с критикой на Facebook, Twitter и Google, Mixnews.lv

Трамп обрушился с критикой на Facebook, Twitter и Google
В мире | 18 декабря 2018 года, 17:04
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.
По словам Трампа, Twitter, в частности, мешает людям присоединиться к его аккаунту в соцсети.
Он также добавил, что социальная сеть значительно снизила уровень и скорость прироста его подписчиков.
Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал предвыборный ролик Трампа.
Источник: Газета.ru