﻿ Столтенберг: армия ЕС не сможет заменить НАТО, Mixnews.lv

Столтенберг: армия ЕС не сможет заменить НАТО (1)

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В мире | 18 декабря 2018 года, 18:37

Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО. Такое мнение высказал во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Postimees.

"ЕС не сможет заменить НАТО, — сказал он. — Европейским единством нельзя заменить трансатлантическое единство. Особенно после Brexit, когда 80% оборонных расходов НАТО поступают от не входящих в ЕС союзников".

Столтенберг добавил, что три из четырех дислоцированных в странах Балтии батальонов НАТО возглавляют страны, которые либо не входят в ЕС (США и Канада), либо вскоре выйдут из него (Великобритания). "Турция имеет ключевое значение, особенно в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) на юге, Норвегия и Исландия важны из-за присутствия России в северной части Атлантического океана, благодаря своему подводному флоту, а также для сохранения трансатлантического сообщения открытым и безопасным, — сказал Йенс Столтенберг. — Канада, США и Великобритания важны на западе не только своими размерами, но месторасположением".

В то же время он приветствовал инициативы стран ЕС по укреплению обороноспособности.

"Действительность заключается в том, что я могу лишь приветствовать свершения ЕС в области обороны, — сказал он. — Размышления об оборонном фонде, структурированном по специализациям оборонном сотрудничестве и работе ЕС в плане военной мобильности — все это укрепляет НАТО".

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Все понятно24 минуты назад
"Особенно после Брекзит" - помедленнее на поворотах, Брекзит еще не произошел. Ну, и, собственно, если бы я был главой какой-то организации, и параллельно бы организовывалась бы схожая по функциям структура, которая бы оттягивала влияние моей структуры - то лил бы помоями на конкурентов не переставая, насмехался бы над ними, называл бы бесполезными и нежизнеспособными, да и многими другими эпитетами...
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