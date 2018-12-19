﻿ Тимошенко назвала Украину самой бедной страной Европы, Mixnews.lv

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Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной Европы, а трудовая миграция из страны больше напоминает бегство.

"58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента. Это и есть реальные причины катастрофической миграции", — написала она на своей странице в Facebook.

Тимошенко добавила, что по данным украинского МИД, за последний год страну покинуло около миллиона человек, а ещё три миллиона готовы выехать с Украины прямо сейчас. Кроме того, она заявила, что трудовая миграция, которую поддерживают киевские власти, больше напоминает бегство из-за отсутствия "нормальных зарплат, пенсий, социальных гарантий, и перспектив на будущее".

Также Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах отменить налоги на денежные переводы и посылки от тех украинцев, которые находятся за рубежом.

фото: Twitter