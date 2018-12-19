﻿ Трамп рассказал о художественном офомлении стены на границе с Мексикой, Mixnews.lv

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Стена на границе с Мексикой будет построена художественно оформлена из стальных реек, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Демократы заявляют громко и ясно, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим художественно оформленную стену из стальных реек, через нее все будет видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которой заслуживают наши граждане. Мы сэкономим миллиарды долларов после завершения постройки!" - заявил Трамп в Twitter.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году.

Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Источник: Интерfакс

Фото: Gage Skidmore from Peoria, United States of America