﻿ В России выросло число тоскующих по СССР жителей (+ОПРОС), Mixnews.lv

В России выросло число тоскующих по СССР жителей (+ОПРОС) (3)

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В мире | 19 декабря 2018 года, 10:07

За последние 10 лет увеличилось и достигло максимума число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза. Так, ностальгируют по СССР 66% опрошенных "Левада-центром". В основном это люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодёжи, сообщают "Ведомости".

При этом в 2017 году число таких граждан составляло 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. При этом абсолютный рекорд пока не побит — он составил 75% сожалеющих о распаде СССР и был зафиксирован в 2000 году.

По словам экспертов, основные причины, по которым россиянам не хватает Советского Союза, — это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточённости (31%).

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
nelojals17 минут назад
Я родился,учился,работал в Латвийской ССР и ни разу за 23 года не видел на улицах оккупационных танков.В "независимой латвии" танки на улицах появились.Советский Союз был Великой державой,а современная латвия всего лишь недоразумение на политической карте Мира.
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ГРАФ ВОЛОХОВ! (США)16 минут назад
Когда ЕС РУХНЕТ!!PATRIOTы вспомнят историю . И выбор у них небольшой: Делать НОГИ на ЗАПАД ( типа (Рапшик) почти Рабинович....или ХАМЕЛЕОН- перекраситься!! И самое Главное!!!!! В Латвии есть ВСЁ для Этих ПЕРЕМЕН!!!!
В РИГЕ есть три значимых достопримечательности :Монумент Свободы, Монумент Победы и СТЕНА ПЛАЧА. ВСЕ ТРИ выполняют роль напоминалок !!о бурных событиях в жизни проживающего здесь НАРОДА!!! К первому и второму нужно ходить в строго определенные ДНИ!! К СТЕНЕ ПЛАЧА (посольство США) ходит очень малая часть населения называющая себя ПОЛИТИКАМИ. Относительно свободный график посещения, типа ПОЛИТИКУ хочется поплакаться в жилетку, хочется, чтобы пожалели...И ОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ К СТЕНЕ ПЛАЧА!!!
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Patriot58 минут назад
Toties mùsu valsts pilsoni vairàk negrib okupantu varas atgriezsanos. Negribam mès tuksos veikalus, mùźìgos deficìtus, pelèkàs pilsètas un dzelzs priekskaru. Tagad mùsu labklàjìba ir daudz augstàka.
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