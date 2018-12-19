﻿ The Financial Times назвал человека года, Mixnews.lv

The Financial Times назвал человека года (2)
В мире | 19 декабря 2018 года, 11:22
Британская газета The Financial Times назвала «человеком года» 88-летнего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.
По мнению издания, Сорос достоин этого звания не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет».
«Он несет знамя либеральной демократии и открытого общества. Эти идеи одержали верх в Холодной войне. Сегодня они подвергаются нападкам со всех сторон - от путинской России до трамповской Америки», - заявили авторы издания.
Источник: ПОЛИТ.ру
Фото: Niccolò Caranti
По мнению издания, Сорос достоин этого звания не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет».
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Странный - очень странный выбор, учитывая биографию фавотита года The Financial Times....
Наверное им всё-таки известно интервью Сороса (которое пока ещё не вырезали из Ютюба), где Сорос очень неохотно и нервозно признался, что в годы нацисткой оккупации его, 14-летнего подростка странным образом адоптировал (в смысле усыновления) нацист, который помогал ловить венгерских евреев, грабить их и отправлять в концлагеря.
Конечно то что мальчик хотел спасти свою жизнь и с помощью нациста сотрудничащего с Эйхманом - за это ребёнка невозможно порицать.
Вопрос в другом - а почему же нацист-антисемит помог еврейсокому ребёнку притвориться христианином?
А этот выросший ребёнок вынужден был оправдываться перед американским журналистом за то что лично наблюдал за всем этим.
На самом деле он не только наблюдал, но об этом в интерьвю не упоминается, поэтому и я не буду уточнять то, что не могу подтвердить.
Тот кто владеет английским может увидеть это интервью, а те кто хотят знать больше могут ознакомиться с процессом над Эйхманом в Израиле.
Не удивительно, что Виктор Орбан обвинял Сороса в коллаборационизме с нацистами во время 2й Мировой Войны.
https://www.youtube.com/watch?v=IsnuhbT0ooM
THE INTERVIEW GEORGE SOROS DOESN'T WANT YOU TO SEE
Перевод
ИНТЕРВЬЮ. КОТОРОЕ ДЖОРДЖ СОРОС НЕ ХОЧЕТ ЧТОБЫ ВЫ УВИДЕЛИ