﻿ The Financial Times назвал человека года, Mixnews.lv

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Британская газета The Financial Times назвала «человеком года» 88-летнего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.

По мнению издания, Сорос достоин этого звания не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет».

«Он несет знамя либеральной демократии и открытого общества. Эти идеи одержали верх в Холодной войне. Сегодня они подвергаются нападкам со всех сторон - от путинской России до трамповской Америки», - заявили авторы издания.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: Niccolò Caranti